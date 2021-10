Green Pass, Salvini: "Non lasciare senza stipendio milioni di lavoratori"

"Ovviamente sì". Matteo Salvini risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se il governo debba dare una risposta entro venerdì 15 ottobre a 4 milioni di lavoratori che rischiano di restare senza stipendio con il Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.



"Allungare la validità dei tamponi è un primo, doveroso passo. Introdurre quelli rapidi un secondo. Con più dell’80% degli Italiani vaccinati - spiega il segretario della Lega - non ha senso lasciare senza stipendio e senza lavoro milioni di lavoratori".



"Due domande infine: in quali altri Paesi Europei il Green Pass è obbligatorio per poter lavorare? La Costituzione non prevede che la Repubblica Italiana sia democratica e fondata sul Lavoro?", conclude Salvini.