Grillo spinge il governo Draghi a destra e fa un favore a Salvini

Fa proprio bene Enrico Letta a essere "preoccupato" per il durissimo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle. La probabile scissione, dopo il vaffa di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, non solo mette a rischio i giallo-rossi alle elezioni amministrative di ottobre ma rende sempre più complicata la costruzione di un'alleanza programmatica ed elettorale per le Politiche del 2023. Ma non finisce qui. La frattura nei pentastellati in Parlamento, inevitabilmente, sposterà gli equilibri del governo Draghi a destra.



A livello numerico infatti Lega e Forza Italia (più forze minori di Centrodestra) saranno maggioranza nella maggioranza e potranno indirizzare l'azione dell'esecutivo contando più di Pd e suoi alleati. Per non parlare di provvedimenti come il ddl Zan che in questo marasma sicuramente subiranno un rallentamento. In definitiva Grillo, con la sua mossa a sorpresa e dirompente, oltre a lacerare i 5 Stelle e a far tremare Letta, fa un favore alla destra e in particolare a Salvini (per Meloni cambia ben poco stando già all'opposizione).