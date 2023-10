Guerra, Cacciari su Affari: "Con Israele senza se e senza ma? Ridicolo"

"C'è una risoluzione dell'Onu che va rispettata"

"E' una tragedia infinita che ciclicamente si ripete". Così il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, interpellato da Affaritaliani.it, commenta il conflitto esploso tra Israele e Hamas. "Fino a quando non ci sarà una sistemazione equa dei rapporti tra palestinesi e israeliani non ci sarà pace, senza contare altre potenze che gettano benzina sul fuoco. C'è una risoluzione dell'Onu che va rispettata".



Alla domanda se si debba stare in questo caso con Israele senza se senza ma, come molti politici italiani affermano, Cacciari risponde: "Questi senza se e senza ma non hanno alcuna ragione storica e politica di esistere. Bisogna rimuovere le cause della tensione e i soggetti responsabili sono diversi. Non si può dare ragione a una parte e torto all'altra. Questo modo di trattare le tragedia, che sono storiche, è del tutto infantile", conclude.