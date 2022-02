Ucraina, Usa: "escalation" nucleare dopo le minacce russe

Ucraina, massima allerta USA



Il Pentagono ha dichiarato che la massima allerta sull'arsenale nucleare arrivata dalla Russia e' non solo "non necessaria" ma rischia anche di provocare "un'escalation". "Sta chiaramente mettendo in gioco forze dove un calcolo sbagliato puo' rendere le cose molto piu' pericolose", ha dichiarato un funzionario della Difesa parlando alla stampa. "Siamo fiduciosi nella nostra abilita' di difendere noi stessi e i nostri alleati, e questo include il campo della deterrenza", ha aggiunto.