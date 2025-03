Ucraina, "cessate il fuoco davvero possibile". La svolta è imminente. Parla l'esperto di geopolitica

"Per la prima volta dall'inizio delle ostilità una tregua cospicua o quantomeno un cessate il fuoco si stanno profilando possibili"



"Il presidente Donald Trump appare ottimista sull'esito della sua telefonata di domani con Putin e probabilmente ha ragione", spiega ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), in attesa della conversazione tra il presidente Usa e quello russo di domani per arrivare a una tregua e poi a una pace in Ucraina.

"Per la prima volta dall'inizio delle ostilità una tregua cospicua o quantomeno un cessate il fuoco si stanno profilando possibili. La malcelata soddisfazione che da settimane trapela dalla dirigenza russa ne è una sotterranea conferma. Kiev ha dovuto comunque concedere il suo assenso, L'Europa ha per la prima volta e in modo energico mostrato i muscoli, ma non si è messa di traverso. La palla è ora nel campo di Putin e della Federazione Russa, certo questa posizione mostra molte incognite ma è stata una chiara scelta di Trump che in qualche modo ha voluto condurre la situazione cosi com'è ora non priva di rischi e perfino di possibile naufragio. Secondo lo stile trumpiano di trattative molto tese ma nelle qualo lui si dichiara sempre ottimista negli esiti finali", sottolinea lo strategist di geopolitica internazionale.

"Infatti a favorire il buon esito si sono verificati alcuni eventi. L'abbandono ormai quasi totale, da parte dell'esercito ucraino, dei territori russi di Kursk, per Putin premessa indispensabile ad ogni reale trattativa. Secondo, la possibilità di nuove dure sanzioni che rovinerebbero il rapporto -anche su basi mercantili, che si sta creando amichevolmente con gli Usa di Trump e Musk con una Europa ancora marginale (per il momento) e una Cina affacciata alla finestra. Dopo tre durissimi lunghi anni e vicissitudini alterne a Putin non potrebbe - in teoria - andare meglio", conclude Paniccia.



