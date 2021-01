"Ho parlato con Berlusconi e Salvini...". Luigi Vitali racconta il dietrofront

"C'è stato un ripensamento", afferma ad Affaritaliani.it il senatore Luigi Vitali che, dopo aver annunciato ieri senza l'addio a Forza Italia e il sostegno a Giuseppe Conte, oggi è tornato sui suoi passi restando in FI e all'opposizione. "Mi ha chiamato Berlusconi. Con il presidente ho un rapporto di amicizia dal 1995 e mi ha detto che non potevo fare una cosa del genere per la mia storia e per il mio lavoro in tutti questi anni in Parlamento e non solo".



Vitali poi rivela: "Ho parlato anche con il senatore Salvini che si è detto meravigliato per questa mia scelta. Il segretario della Lega mi ha detto che ha fatto un'apertura al dialogo e che è disponibile a parlare con tutti purché al centro si mettano la riforma della giustizia e del Fisco. E credo siano due argomenti che possano essere trattati contemporaneamente all'emergenza pandemica, alla campagna di vaccinazioni e ai ristori".



Vitali infine afferma: "Io sono contrario alle elezioni anticipate e sono favorevole alle larghe intese". Draghi premier? "Non spetta a me dirlo, deciderà il Capo dello Stato". Ha parlato anche con Giorgia Meloni? "No", conclude.