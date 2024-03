Il campo largo non è morto in Abruzzo. Gli elettori Pd: "Sì a intese col M5s"

Sondaggi, Fratelli d'Italia torna a crescere, cala Lega, sale ancora Forza Italia

Il 53,4% degli italiani, la maggioranza assoluta ma non amplia, ritiene che il cosiddetto campo largo (Pd+M5S) sia ancora un'alternativa al Centrodestra e al governo Meloni nonostante la netta sconfitta alle elezioni regionali in Abruzzo, dove c'erano anche Azione e Italia Viva. Non la pensa così il 46,6% del campione, secondo il quale il campo largo è un fallimento. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Il 54,9% degli elettori del Pd pensa che sia ancora valida l'alleanza con i 5 Stelle, nonostante il flop in Abruzzo, anche in vista delle elezioni europee, malgrado l'8-9 giugno si voterà con il sistema proporzionale e quindi ognuno per sé. Ma la maggioranza assoluta degli elettori Dem crede ancora nell'alleanza politica con il Movimento guidato da Giuseppe Conte. Contrario il 45,1% degli elettori Pd, secondo il quale l'alleanza con il M5S non ha senso.

Tra i partiti, torna a salire Fratelli d'Italia che sfiora il 29% mentre la Lega scivola al 9%. Forza Italia cresce ancora e supera quota 7%. Pd in calo al 20%, M5S sotto quota 16%. Superano lo sbarramento del 4% previsto per le Europee Alleanza Verdi Sinistra e Azione. Poco sopra il 3% Italia Viva.