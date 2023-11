Il flop da Vespa un segnale per Meloni. Paga il treno di Lollobrigida. FdI...

Ormai il partito della premier è lontano dal 30% e, ad esempio secondo Swg, è sceso sotto il 29%

Per ora siamo ai segnali, piccoli ma importanti. Il flop di Giorgia Meloni ieri da Bruno Vespa, nella puntata sulle vittime di mafia con Elly Schlein, si aggiunge alla flessione registrata da Fratelli d'Italia negli ultimi sondaggi. Ormai il partito della premier è lontano dal 30% e, ad esempio secondo Swg, è sceso sotto il 29%. A danneggiare l'immagine della presidente del Consiglio, stando ai sondaggisti, non è il caso di Andrea Delmastro, rinviato a giudizio, quanto quello di Francesco Lollobrigida, cognato di Meloni, e del treno fatto fermare per scendere a Ciampino. "Un messaggio di arroganza che infastidisce anche l'elettorato di destra e di FdI", sostiene la sondaggista Alessandra Ghisleri.



Il tutto nel quadro di una manovra economica all'insegna della prudenza, se non dell'austerità, che fa davvero poco per gli italiani in difficoltà e per il cosiddetto ceto medio sempre più in crisi. Non solo. Anche la mancata proroga del mercato tutelato dell'energia ha infastidito l'elettorato popolare che aveva scelto nel settembre del 2022 proprio Meloni e Fratelli d'Italia. Senza dimenticare il caos immigrazione che, nonostante lo sbandierato accordo con l'Albania, continua a produrre sbarchi a ripetizione senza una concreta soluzione e senza alcun impegno da parte degli altri Paesi europei. E' presto per dire se il vento stia cambiando, ma i segnali - come il flop da Vespa - sono negativa per la premier Meloni. E tra poco più di sei mesi si vota per le Europee e la concorrenza di Matteo Salvini è sempre più agguerrita.