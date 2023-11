Ascolti tv, Porta a Porta floppa con Meloni-Schlein: speciale mafia al 6%

Ascolti tv ieri 29 novembre 2023: la scia di Cinque Minuti non ha portato spettatori a Porta a Porta

Ieri sera è andato in onda uno speciale di Porta a Porta dedicato alle vittime di mafia, condotto come sempre da Bruno Vespa, con numerose testimonianze in studio e in collegamento. Durante lo speciale sono è stato trasmesso un estratto degli interventi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Segretaria del Pd Elly Schlein. Lo speciale è stato poi seguito dal film I Cento Passi di Marco Tullio Giordana.

I risultati di Porta a Porta in prima serata non sono stati certamente eccezionali. Bruno Vespa è stato infatti seguito da 966.000 spettatori pari al 6.1% di share. I numeri sono praticamente gli stessi di Una Giornata Particolare con l'approfondimento Via Rasella: L’Attacco e le Fosse Ardeatine, che segna 959.000 spettatori per il 6% di share.

Bruno Vespa invece con Cinque Minuti, che anticipava lo speciale nell'access prime time, aveva radunato 4.200.000 spettatori con il 20.5% di share.