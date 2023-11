Ascolti tv, Gentili fa il doppio di Marcuzzi. Le Iene volano al 10% di share

Ascolti tv ieri 28 novembre 2023: Le Iene raggiungono 1.32 milioni di spettatori per il 10% di share

Le Iene si piazza al terzo posto negli ascolti tv ieri 28 novembre 2023 per la prima serata. Il programma di Italia 1 condotto dalla coppia formata da Max Angioni e Veronica Gentili, che ha avuto come ospite l’attrice Cristina Marino, ha infatti raggiunto 1.326.000 spettatori per il 10% di share.

In questa puntata si è parlato dei presunti casi di doping tra i guru del bodybulding e della veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia. La scorsa settimana Le Iene aveva chiuso con 1.334.000 spettatori (9.92%).

Veronica Gentili quindi batte Alessia Marcuzzi, che con il suo Boomerissima ha comunque registrato una lieve crescita negli ascolti tv. Il programma di Rai2 arriva infatti a 850.000 spettatori per il 5.3% di share. Settimana scorsa Alessia Marcuzzi aveva invece ottenuto 733.000 spettatori (4.63%)