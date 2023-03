Il look di Elly Schlein? Senza senso. Ma è per questo che piace ai giovani

Il messaggio dietro il non-look della nuova segretaria del Pd Elly Schlein

Una giacca colorata di due taglie in più, una camicia o maglietta bianca sotto e un paio di jeans. Sono questi gli elementi base con cui si veste la nuova segretaria del Partito democratico. Eppure, per quanto possa sembrare strano, il non-look di Elly Schlein porta dietro un messaggio ben preciso.

Infatti, l’estetica del nuovo “numero uno” del maggior partito di opposizione rappresenta le "basi" diffuse tra i giovani dell’estrema sinistra, ovvero sciatteria, noncuranza e indifferenza. E anche se Elly Schlein sembra non averlo ancora capito, rinunciare all’abito formale non ha nulla di particolarmente eversivo se non una generale poca considerazione dell’interlocutore e dell’ambiente circostante.

In sintesi si può dire che Elly Schlein non “appare” in un alcun modo. Ma forse è proprio per questo che i giovani la sentono vicina. Per quella pochezza di senso che non traspare solo dai vestiti, ma anche dalle parole. Che, appunto, sono poche e sempre le stesse.