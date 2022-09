Il "mago" delle criptovalute colpisce. Hackerato profilo Twitter del Mite

Hackerato profilo Twitter del ministero di Cingolani

Il ministero della transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani ha subito un attacco hacker, il profilo ufficiale Twitter è stato manomesso da qualche pirata dell'informatica e messo fuori uso per diverse ore. L'attacco è cominciato alle 9 del mattino ed è andato avanti per diverse tempo. Nelle scorse ore - riporta Repubblica - ha condiviso tweet in inglese sotto il nome di “Vitalik.eth”. Al momento questi tweet non sono più visibili. Il ministero era già stato preso di mira dagli hacker lo scorso aprile, con alcune anomalie di funzionamento.

Le attività sul sito web del Mite sono sempre rimaste regolari. A capeggiare su tutti i post (i cui contenuti, prodotti dal ministero, sono quelli corretti), il viso di Vitalik Buterin, programmatore e scrittore russo naturalizzato canadese, esperto di informatica e reti, ancora incerta l'eventuale connessione tra Buterin e l'attività di hackeraggio, la sua foto potrebbe essere stata inserita dagli hacker che hanno messo in opera la violazione. Ora il social ha ripreso a funzionare regolarmente.