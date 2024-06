"Il Veneto nazione resta un sogno affascinante". Parla l'assessore leghista

"Con grande forza rivendichiamo la presidenza della regione Veneto per la Lega alle elezioni del prossimo anno"

"Il Veneto nazione, quindi indipendente e libero, resta un sogno molto probabilmente irrealizzabile, a essere realisti, ma resta un sogno affascinante". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'assessore allo Sviluppo economico della regione Veneto Roberto Marcato, esponente della Lega, nel giorno dell'approvazione definitiva dell'autonomia regionale differenziata da parte della Camera. "Vedo che i compagni di viaggio di Fratelli d'Italia sottolineano il fatto che questa giornata storica la dobbiamo a Giorgia Meloni. Lo verificheremo nei tempi con cui arriveranno le deleghe alla regione".

Appunto, i tempi... "Ora inizia il secondo round della partita, altrettanto importante. Le deleghe non Lep (livelli essenziali delle prestazioni, ndr) si possono trasferire anche domani mattina. C'è una trattativa ma i tempi non possono certo essere lunghi e verificheremo la convinzione degli amici di Fratelli d'Italia proprio su questo terreno. Per le deleghe Lep invece non conosco bene i tempi di Roma, vanno trovate le risorse. Ma certamente me le aspetto prima della fine dell'anno", sottolinea Marcato.

Dopo le elezioni europee, visti i risultati, Fratelli d'Italia ha detto che la presidenza della regione Veneto nel 2025 spetta a loro. Sarà così? "Assolutamente no. Loro fanno benissimo visti i numeri che hanno ottenuto a rivendicarla, è legittimo. Dopodiché non possiamo commettere l'errore della Sardegna dove da Roma viene costruita una presidenza della regione che non è mai esistita ed è sfumata. Ogni realtà ha le sue dinamiche che vanno rispettate. Noi abbiamo un fortissimo consenso sul territorio come dimostra l'ultima tornata amministrativa per i sindaci, abbiamo esperienza e figure di grande consenso popolare che nessun altro partito di Centrodestra ha. E quindi con grande forza rivendichiamo la presidenza della regione Veneto per la Lega alle elezioni del prossimo anno", conclude Marcato.