Ilaria Cucchi: "Sì, ero di centrodestra, ma la vita mi ha dato una lezione"

Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: "Il fatto che prima votassi a destra giocherà a mio favore"

“Questa questione che in passato, fino alla morte di mio fratello, fossi di centrodestra è un fatto che gioca assolutamente a nostro favore e a sfavore dei nostri avversari. La gente si immagine di sinistra solo i ragazzi dei centri sociali, a cui va tutta la mia stima, l’affetto e la gratitudine per tutto quello che fanno e in particolare hanno fatto per me, io sono una persona normale e questo dà fastidio, fa male, rappresenta un pericolo per la destra perché ero una persona che li votava”. A dirlo è la candidata di Si/Ev al collegio senatoriale di Firenze, Ilaria Cucchi, in occasione di un evento in città.

“A un certo punto - prosegue Cucchi - ho dovuto imparare mio malgrado, la vita mi ha dato una lezione, che la realtà non era quella che ci fa vedere la destra, quelli che vediamo oggi sono solo slogan, spot, sembra tutto un grande cabaret, io voglio parlare di cose importanti che interessano la gente, come i diritti, in tutti i settori e in tutte le realtà”.

Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: "Io non sono una politica? La faccio da 13 anni"

"All'inizio i primi giorni dicevo che io non sono una politica, ma poi ci ho pensato, in realtà sono una politica più di tanti politici: l'ho fatta sulla mia pelle per 13 anni, anche riuscendo a ottenere grossi risultati quando tutto sembrava perso, sono quella che non si è arresa, che di fronte alle battaglie nobili, quelle che avrebbero travolto chiunque, non si arresa, non si è arresa all'arroganza del potere, perché non ero sola, da soli non si fa niente".

Così la candidata di Si/Ev al collegio senatoriale di Firenze, Ilaria Cucchi, in occasione di un evento in città. "Sono onorata di essere qui – sottolinea Cucchi - amo la Toscana e Firenze, è la città di Riccardo Magherini" l’uomo di 39 anni morto nel 2014 in città durante un arresto.