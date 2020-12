Politica

Sabato, 19 dicembre 2020 - 13:46:00 Inchiesta nomine: Virginia Raggi assolta in appello ASSOLUZIONE RAGGI, ABBRACCI E APPLAUSI PER SINDACA IN AULA

VIRGINIA RAGGI ASSOLTA PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO Assolta perche' il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d'Appello nei confronti del sindaco di Roma, Virginia RAGGI. ASSOLUZIONE VIRGINIA RAGGI, ABBRACCI E APPLAUSI PER SINDACA IN AULA La sentenza scagiona dunque totalmente la RAGGI dall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Ad accompagnare RAGGI, oltre al suo staff e al marito, erano presenti in aula il capogruppo M5S Giuliano Pacetti, i consiglieri M5s Paolo Ferrara, Annalisa Bernabei, Angelo Diario e Alfredo Campagna presidente del XIV municipio. Alla lettura della sentenza RAGGI e il marito si sono abbracciati visibilmente commossi.