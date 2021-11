Open, Bersani: "Renzi voleva scalare il Pd con fondi di soggetti esterni"

"In questi giorni, prosegue a puntate come una telenovela la pubblicazione delle carte dell'accusa su Open. Dal 2019, questo processo si fa sui giornali senza contradditorio". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi nella enews. "Chiamano libertà di informazione quella che, in realtà, è una reiterata violazione di ogni forma di privacy, di guarentigie costituzionali, di rispetto della libertà personale e dell'iniziativa economica. Io ci sono abituato, ho le spalle larghe, so che cosa ho fatto e che cosa NON ho fatto", prosegue. "Sono le stesse notizie da anni, gli sms anche privati di parlamentari in carica, le fatture professionali sulle quali ci sarebbe un segreto bancario che vale per tutti tranne che per me, la corrispondenza coperta da divieto costituzionale di acquisizione, che viene allegramente rimbalzata di redazione in redazione. Tutto questo in attesa di un processo che inizierà - come gli altri due che mi riguardano - nel 2022 dentro le aule di giustizia ma che, nel frattempo, è già stato celebrato nel tempio del giustizialismo: lo spazio media e social", conclude.

Bersani: "Renzi voleva tagliare le radici al Pd con una raccolta fondi coinvolgendo soggetti esterni"

Ma intanto sui giornali appare il commento di Pierluigi Bersani, riportato dal Corriere della Sera, contenuto nel mare magnum delle 92 mila pagine dei faldoni depositati con la chiusura delle indagini sulla fondazione Open. Ecco la sua risposta alle domande su richiesta di informazioni, riportata dal Corriere: "La nuova componente (corrente renziana, ndr) aveva l’obiettivo di scalare il partito attraverso una piattaforma politica molto aggressiva, un sistema ampio di relazioni e una vera e propria raccolta fondi». E poi: «Da segretario vedevo chiaramente questa componente, pur essendo totalmente intrinseca alla battaglia politica nel Pd, tuttavia cercava forme che potessero suscitare il coinvolgimento di soggetti esterni al partito stesso — aggiunge Bersani —, ma interessati a tagliarne le radici della sinistra storica, politica e sindacale».