L’intelligenza artificiale del mondo e la stupidità umana dell'Europa

Intelligenza artificiale. Già un'accoppiata di nomi che potrebbe essere un ossimoro. Tutti hanno letto tutto, tutti sanno che è la grande rivoluzione, la quinta rivoluzione industriale, che stravolgerà non solo le nostre vite, ma anche il modo in cui lavoriamo. A partire da come vengono fatti i giornali, ma questo è un altro discorso. Come si sta muovendo la Cina, nella vicenda dell'IA? Con un'operatività tutta dello Stato, come è in una struttura di tipo comunista, ma un sacco di risorse. Come si sta muovendo l'America, prima con Biden e adesso ancora di più con Trump? Con un piano Stargate mostruoso, e con investimenti di privati con talmente tanti zeri da far girare la testa.

Anche sull'AI Bruxelles fa quello che gli viene meglio: mettere paletti

E noi? Noi europei? Come ci stiamo muovendo? Fondamentalmente senza metterci un euro, o giù di là, ma in compenso mettendo un sacco di vincoli, peraltro anche giustificati perché attengono a questioni ancora aperte, ma di fatto senza investire massicciamente come fa il mondo occidentale e il mondo orientale. Insomma, a Bruxelles fanno quello che hanno sempre fatto, salvo il PNRR: mettono paletti, alzano muri, costruiscono barriere. Ma il futuro è come l'acqua, non puoi fermarla. Quando lo capiremo e abbracceremo l'idea che l'Europa non è una cittadella chiusa e antica, ma un territorio ancora ricchissimo di talenti e risorse economiche, ci renderemo conto che il mondo ha estremo bisogno di noi.