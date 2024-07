"Invitare Mosca conferenza di pace". La Lega lancia la linea del dialogo

"Serve aprire un canale diplomatico facendo in modo che Ucraina e Russia tornino a parlarsi"

Invitare la Russia di Vladimir Putin alla prossima conferenza di pace sull'Ucraina, annunciata dopo la visita di qualche giorno fa del primo ministro ungherese Viktor Orbán a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A lanciare la proposta è il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Una proposta che farà discutere all'interno della maggioranza di governo.

"Lo abbiamo detto in Aula durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista dell’ultimo consiglio europeo. Il miglior strumento di difesa comune è la diplomazia che va riscoperta e deve tornare a far parte del nostro modo di pensare", spiega ad Affaritaliani.it il presidente dei senatori leghisti.

"Accanto al giusto sostegno alla resistenza Ucraina, scongiurando ulteriori avanzate russe ed evitando allo stesso tempo incidenti che possano portare ad un’escalation, serve aprire un canale diplomatico facendo in modo che Ucraina e Russia tornino a parlarsi. L’auspicio è che al prossimo vertice di pace venga invitata anche la Russia", conclude Romeo.



Una proposta, quella leghista, che vedremo come verrà accolta dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e da quello degli Esteri Antonio Tajani.