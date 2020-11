IV: "Preso atto dello stile di Conte. Avremo occasione di spiegargli..."

"Abbiamo semplicemente preso atto dello stile e delle parole del presidente del Consiglio. Avremo occasione di spiegare in sede parlamentare e ai tavoli di maggioranza le nostre posizioni. Che sono di merito, sui problemi e sulle soluzioni, non sulle poltrone". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il colloquio poi smentito del premier Conte al Corriere della Sera sia un segnale a Renzi. Quanto alla ministra Azzolina che ha bocciato la proposta della collega del Pd De Micheli sull'apertura delle scuole di domenica, Rosato afferma: "Per riaprire le scuole serve, serviva da tempo, riorganizzare e potenziare il trasporto pubblico. Suggerisco di concentrarsi su questo".



"Sinceramente non mi occupo di retroscena", taglia corto il deputato renziano Gennaro Migliore. "Non abbiamo chiesto il rimpasto e il colloquio di Conte al Corriere è stato smentito. Qui mi fermo. Siamo legati all'impegno per l'Italia e più che di poltrone siamo preoccupati delle resistenze dei Paesi sovranisti sul Recovery Fund". Quanto al duello Azzolina-De Micheli, Migliore commenta: "Non riapriamo la scuola perché siamo in ritardo. Onestamente proposte come quella della De Micheli di aprire le scuole di domenica non aiutano. Affrontiamo i problemi dei trasporti, piuttosto".