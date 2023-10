"L'Algeria (amica di Meloni) con i palestinesi e contro Israele"

"L’import di metano in Italia dalla Russia si è dimezzato da 29 a 14 miliardi di metri cubi, mentre dall’Algeria è cresciuto da 22 a 26 miliardi di metri cubi"

"L’Algeria ha stigmatizzato la reazione israeliana su Gaza e manifestato 'piena solidarietà per il popolo palestinese'”. È stata, assieme all’Iran, la reazione più schierata con Hamas di tutto il mondo. Ma questa è la stessa Algeria alla quale il governo Italiano si è affidato per sostituire le forniture di gas della Russia dall’inizio della guerra in Ucraina". Lo afferma ad Affaritaliani.it Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Provincia Autonoma del Trentino alle elezioni del prossimo 22 ottobre.



"L’import di metano in Italia dalla Russia si è dimezzato da 29 a 14 miliardi di metri cubi, mentre dall’Algeria è cresciuto da 22 a 26 miliardi di metri cubi. Ora il principale fornitore di gas in Italia è il Paese nordafricano più vicino a Hamas, oltre a continuare ad esser legato a Mosca".



"Pur di fare i servi degli Stati Uniti ad ogni costo, addirittura più di ogni possibile evidenza, si finirà col distruggere l’economia della piccola e media industria italiana e a massacrare l’intero popolo del nostro Paese. Ne valeva la pena?".