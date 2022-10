Lo scontro fra Berlusconi e Meloni è scaturito dal caso Ronzulli

Berlusconi si scontra con Giorgia Meloni

"Arrogante, è stata arrogante", queste le parole di Berlusconi dopo la visita di Giorgia Meloni nella villa di Arcore sabato 8 ottobre. Il caso, secondo il "Corriere della Sera", sarebbe scoppiato a causa delle aspirazioni divergenti fra la Meloni e Licia Ronzulli, vicinissima al cavaliere. In mezzo a questa querelle ci sarebbe anche Antonio Tajani.

Licia Ronzulli causa dello scontro fra Berlusconi e Meloni

Il nodo critico riguarda la caratura del ministero che verrà affidato a Ronzulli. Berlusconi ha fatto due nomi fermi per le sue richieste: Tajani e Ronzulli, considerando le due candidature alla pari. Per Giorgia Meloni invece vi è una notevole differenza e distanza fra l'ex presidente del Parlamento europeo e i restanti nomi che ha proposto Berlusconi. Tajani è ancora candidato ad andare agli Esteri, mentre, per quanto riguarda il ministero della Salute che "il presidente voleva per Licia" non ci sono più margini secondo il partito, "non andrà a noi".

Berlusconi: "Forza Italia resta decisiva"

Rispetto all'arroganza della Meloni, Berlusconi sottolinea che "Forza Italia resta decisiva, è bene che non lo dimentichi nessuno, perchè senza di noi non si va da nessuna parte". Il cavaliere, per quanto riguarda i suoi ministri, non è disposto a ritirare le sue proposte, in quanto "di altissimo livello". Tajani e Ronzulli sono intoccabili.

La tensione è salita al punto tale che Ronzulli ha chiesto a Berlusconi di chiedere per se stesso, e non per Tajani, il posto di ministero degli Esteri. Ipotesi alquanto irreale.

Berlusconi ha poi aggiunto, rivolgendosi a Meloni: "Se non ci vieni incontro, chiederemo per noi il ministero dell'Economia o il Mise". Se quello di Berlusconi pare un ricatto, la Meloni non lo accetta poichè vuole un governo competente e di alto profilo e, di conseguenza, non vi dovrebbe rientrare la Ronzulli.