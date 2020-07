L'intesa Ue liquida il Centrodestra. Così Conte spacca l'asse Lega-FdI

Silvio Berlusconi: "Accordo buono per l'Europa e per l'Italia". Giorgia Meloni: "Poteva andare meglio, Conte è caduto in piedi". Matteo Salvini: "Una fregatura grossa come una casa". L'accordo faticosamente raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund e il bilancio Ue segna di fatto la fine del Centrodestra. Prima, sul Mes, erano riusciti a celare in parte le divisioni, con la sola Forza Italia a favore dei 36 miliardi di euro per la sanità e Lega e Fratelli d'Italia unite contro il fondo salva-Stati. Ora invece non esiste più la coalizione, ma ci sono tre posizioni distinte.



L'ex Cavaliere rivendica addirittura di essersi speso con alcuni leader europei, Angela Merkel in testa (vista la comune appartenenza al Partito Popolare Europeo), per arrivare a questo risultato. Il numero uno per le questioni estere ed europee di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, su Affaritaliani.it dà un 6- al premier senza quindi bocciarlo con la Meloni che ha ricordato l'impegno del suo partito per raggiungere l'obiettivo del Recovery Fund, anche se per l'Italia si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore. Salvini, invece, si presenta in conferenza stampa con Alberto Bagnai, responsabile economico da sempre fautore dell'Italexit, e non con l'amico di Mario Draghi e responsabile esteri di Via Bellerio Giancarlo Giorgetti. Già questa scelta segna una posizione durissima, molto vicina ormai a quella di Diego Fusaro e del comunista Marco Rizzo che chiedono a gran voce l'uscita dall'Unione oltre che dall'euro. Anche Gianluigi Paragone, senatore ex M5S, questa settimana presenterà il suo nuovo partito "Italexit".



Su un tema centrale come la moneta unica e i rapporti con i partner del Vecchio Continente il Centrodestra si divide in tre e Conte, con la maratona vinta contro l'ostico primo ministro olandese Mark Rutte, è riuscito perfino a spaccare il fronte sovranista Lega-FdI. Se prima era solo Forza Italia che sull'Europa era vicina al governo, ora ad essere isolato è Salvini, che inevitabilmente per cercare visibilità si spingerà sempre di più verso le posizioni dell'Italexit.