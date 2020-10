La disfatta di Salvini: come una ricetta vecchia e stracotta, va cambiata

Queste votazioni amministrative dovevano essere la spallata al governo, ma si sono rivelate una spallata all'opposizione, ma soprattutto un calcio nel didietro a Matteo Salvini!!! Una disfatta già al primo turno dove la Lega perde voti, Forza Italia va a percentuali di prefisso telefonico e un pareggino non può essere soddisfacente... Ma in questo ballottaggio!!! Una disfatta: 6 a uno nei comuni capoluogo... Perso ad Aosta, Reggio Calabria, Bolzano, e Andria si arrende a Chieti... ma soprattutto viene demolito nella regione che è la quinta essenza del leghismo, la Lombardia dell ineffabile duo Fontana - Gallera.

Centro destra viene sconfitto a Lecco per 31 voti, dopo essere stato in vantaggio di otto punti. La Lega di Salvini ha perso le sue roccaforti storiche di Saronno e Corsico e addirittura Legnano, città simbolo del Carroccio dove ha vinto il Pd. Una figura da rassegnare subito le dimissioni e nascondersi ormai ha le stigmati del perdente se il governatore Zaia non si muove a dare un cambio di passo per la Lega il futuro non sarà buono...

Intanto ieri il felpa e' andato a Voghera unica città dove poteva alzare la voce... Mai vendere la felpa del compagno prima di averla nell'armadio... E forse anche il centro destra deve cambiare i suoi uomini di punta che sono da troppo tempo con ricette vecchie e stracotte come il perdente Matteo.