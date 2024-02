La Lega spara su Ursula per colpire Meloni. Lite nel Cdx sull'Europa

La Lega: "Rimediare ad anni di disastri targati Von der Leyen e soci"

"L’impegno della Lega è quello per un centrodestra unito anche in Ue, lavoriamo con quell’obiettivo fin dal primo giorno e siamo convinti che - come dimostrano le proteste degli agricoltori in tutta Europa - le politiche scellerate dei socialisti e della sinistra vadano combattute proponendo una alternativa di centrodestra, senza veti, ma soprattutto senza inciuci con la sinistra. Gli ultimi sondaggi mostrano chiaramente che i gruppi di centrodestra, uniti, potrebbero rappresentare la prima forza al Parlamento europeo: questo consentirebbe di far cambiare completamente rotta a Bruxelles e rimediare ad anni di disastri targati Von der Leyen e soci".



Alle ore 17:42 arriva una nota durissima targata 'fonti Lega' che in Fratelli d'Italia interpretano non solo e non tanto come un siluro ad Antonio Tajani, che come noto facendo parte del Ppe non vuole accordi con il gruppo Identità e Democrazia di Lega, Marine Le Pen e Afd, ma soprattutto come uno schiaffo a Giorgia Meloni. In particolare per quella frase finale: "Rimediare ad anni di disastri targati Von der Leyen e soci". La stessa presidente uscente della Commissione europea con la quale la presidente del Consiglio ha stretto un fortissimo legame personale e politico (dai migranti con i viaggi in Tunisia fino ai dossier economici) e che si appresta quasi certamente a rivotare alla guida della Commissione dopo il voto dell'8-9 giugno. E' partita la campagna elettorale per le Europee e la Lega spara su Ursula per mettere in imbarazzo e in difficoltà Fratelli d'Italia e Meloni.