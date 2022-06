La politica suicida del quadrato tragico Biden-Mattarella-Draghi-Letta

Conte e Salvini devono dissociarsi da Biden-Mattarella-Draghi-Letta

È ora che, per il bene di tutti, Conte e Salvini si dissocino dalla linea Biden-Mattarella-Draghi-Letta. Tre frasi andrebbero incorniciate. La prima è di Marco Travaglio quando previde il contributo che avrebbe dato Draghi, appena nominato da Mattarella, secondo Salvatore della Patria: "Sarà forse un bravo banchiere, ma di politica non capisce un tubo!". La seconda non ricordo chi la disse in questi termini "Questa è una guerra che Biden ha deciso di fare alla Russia, scordando che i russi possono tornare a mangiare pane e cipolle. Gli americani, per non parlare degli italiani, no!". La terza, già sottolineata più volte, è la domanda più importante a cui rispondere. L'ha posta, tra il vaniloquio degli altri, Antonio Padellaro: "D'accordo aiutare Zelensky. Ma fino a quando?" Questo è il vero problema.

Zelensky, sempre più fuori dalla realtà, continua a ribadire la sua disponibilità a trattare con Putin, quando si sarà ritirato sulla linea pre-invasione. Continua a porre questa condizione assurda in un contesto internazionale molto meno sinceramente propenso a correre il rischio di ritrovarsi al freddo e a mangiar cipolle. Addirittura un minimo di informazioni fornite al Papa, gli hanno fatto scoprire la verità: Putin non è il lupo e Zelensky non è Cappuccetto rosso. A questo punto, visto che su Putin se ne sentono di tutti i colori, si può esternare il sospetto che Zelensky pensava e forse continua a pensare di poter vincere la guerra con le armi degli altri e con la sua propaganda, bissando così la vittoria per la corsa alla Presidenza, con le chiacchiere e le promesse di una vita ricca in un libero Eden. Infatti non ha fatto che glorificare i suoi successi, descrivendo le armate rosse come fossero le armate rotte.

L'insuperabile genio del tragicomico, Chaplin, sistemò Hitler. Quando, limitandoci ai nostri, un Verdone, Zalone o Benigni (spoliticizzato) si deciderà a girare un film altamente tragico, ma con rilevanti aspetti ridicoli? Draghi che stringe con Macron un accordo per mettere un tetto massimo al prezzo del gas. Poi vola dal sonnambulo scoppiettante Mr Trombetta (in senso poeticamente dantesco, XXI, v.139) Biden, prendendo l'accordo di "pensare" a un tetto anche per il petrolio. E rientra in Italia incredibilmente sorridente e soddisfatto. Chi spiega all'illuminante Mr M'Illumino d'Incenso, cosa succede a coperchi e tappi, quando gli ambienti che dovrebbero contenere, esplodono? Perché i banchieri suoi colleghi, nei secoli, con i loro tappi non hanno mai fermato crolli e rivoluzioni?

Sembra che il cdx gli voglia dare una mano, suggerendo la reintroduzione del vecchio cavallo di battaglia della sinistra (vedi cortei con cartelli "la scala mobile non si tocca"). Cioè un'altra soluzione a "pannicello caldo", che rimanderebbe al futuro il problema aggravato anche grazie al rimedio (scala mobile) introdotto per risolverlo. E questo perché l'aumento dei salari agganciato all'inflazione, contribuisce ad aumentare la stessa inflazione. Ed è molto difficile interrompere i circoli viziosi in cui ci si ficca. L'aggancio dei salari al costo della vita, fece coniare la poetica conclusione: Scala mobile, miseria stabile".

Scala mobile, miseria su sabbie mobili

E una conseguenza simile l'avrebbe capita, forse, anche Draghi che adesso, mollando la Russia, vuol risolvere i problemi del gas, comprandolo da Israele, liquefacendolo, trasportandolo con le navi e poi rigassificando il liquido, anche se non abbiamo gli impianti. Pensate a quali idee geniali si ricorre, pur di difendere la nostra libertà! Quel motto anni '60, andrebbe aggiornato, peggiorandolo, perché ora la scala mobile non poggerebbe su un terreno più o meno solido, ma reso...mobile, grazie ai danni della pandemia e ora a quelli della guerra per la libertà degli altri. Quindi: Scala mobile, miseria stabile (anni 1960); Scala mobile, miseria su sabbie mobili (anni 2023), ricordando che fine si fa, sprofondando nelle sabbie mobili.

Allora, meglio far saltare il tavolo, e cambiare rotta, che continuare con Mattarella e Draghi e la loro fissa col patto-matto a correre per andare a sbattere con certezza. Non solo per calcoli elettorali, ma soprattutto per cercare di salvare il salvabile, Conte e Salvini, per il bene del nostro futuro, in particolare delle generazioni giovani, devono liberarci dal "lacrime, sangue, freddo, pane e cipolle", prevedibile futuro della follia di Mattarella e Draghi, salvo soluzioni ancora peggiori con armi nucleari, adatte alla soluzione davvero finale. L'Italia, questa volta orgogliosamente anello debole del patto-matto, grazie ai no-Draghi e ora anche grazie a Papa Francesco, mandando Draghi a fare finalmente il nonno, avrebbe la possibilità di far rinsavire parecchi e far saltare altri anelli diventati sempre più deboli. Zelensky, finalmente, sarebbe costretto ad atterrare.