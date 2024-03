Lega a Fedriga e ok al terzo mandato: la strategia per evitare un Papeete-bis

La strategia di Meloni per evitare un Papeete-bis

Sono giorni convulsi in seno alla maggioranza. Le immagini di Giorgia Meloni e Matteo Salvini intenti a "tubare" alla Camera non hanno convinto nessuno e la sensazione è che la frattura tra i due leader sia piuttosto profonda. Tanto che qualcuno ha iniziato a ipotizzare che vi possa essere un tentativo di strappo da parte del segretario del Carroccio, pronto a passare all'opposizione magari ricostruendo l'asse con il "nemico/amico" Giuseppe Conte. E la Meloni si troverebbe al governo con Forza Italia, Azione e Italia Viva. Uno scenario che nei corridoi del Transatlantico viene dato per probabile.

Ma c'è un'altra possibilità che Affaritaliani.it è in grado di rivelare. Secondo fonti ai massimi livelli, alcuni maggiorenti della Lega starebbero trattando con la premier per una vera rivoluzione. L'obiettivo sarebbe quello di mettere in minoranza Matteo Salvini e puntare, come nuovo segretario, su Massimiliano Fedriga. E per ottenere questo risultato, la Meloni sarebbe pronta a mettere sul tavolo perfino il terzo mandato, fin qui ritenuto un autentico tabù. In questo modo, Luca Zaia - che non ha velleità di andare in Europa ma che vorrebbe continuare a governare il Veneto - potrebbe rimanere al suo posto. E la premier riuscirebbe nell'intento di mettere Salvini fuori gioco, garantendosi anche la fine di alcune derive pericolose come quella della manifestazione dell'ultradestra di sabato.