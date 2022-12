Landini: "Errore superare il RdC". Il leader della Cgil si schiera con Conte

Landini: "È un errore il superamento del reddito di cittadinanza, così è un mondo alla rovescia"



Si è tenuto nella sede del M5S di Via Campo Marzio l'incontro tra le delegazioni del M5S e della Cgil, con i leader delle organizzazionei Giuseppe Conte e Maurizio Landini, sulla manovra. Per Cgil era presente anche la componente della segreteria Francesca Re David. Per il M5s, oltre a Conte, c'erano Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera, Barbara Floridia, capogruppo al Senato, i parlamentari Stefano Patuanelli, Daniela Torto, Davide Aiello e Elisa Pirro.

"Abbiamo ascoltato il giudizio del M5S che su molte nostre richieste condivide e c'è un terreno importante e comune di iniziative", dice a margine dell'incontro Maurizio Landini, segretario Cgil. "Abbiamo illustrato giudizi e posizioni della Cgil e quelle che sono le modifiche che chiederemo al governo nell'incontro del 7 e che chiederemo a tutte le forze politiche. Mentre io incontravo il M5S - dice Landini - altri componenti della segreteria si stanno incontrando con una delegazione di Fratelli d'Italia, domani è previsto un incontro con la Lega, nei giorni scorsi abbiamo incontrato Pd, Sinistra e Verdi". "Abbiamo scritto a tutte le forze politiche in parlamento perché riteniamo necessario cambiare e migliorare questa legge du bilancio che contiene cose molto sbagliate".

"È un errore il superamento del reddito di cittadinanza, così è un mondo alla rovescia". Lo afferma il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro con il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte. "Noi - prosegue - non ci rivolgiamo ad una sola parte politica, il nostro ragionamento è stato fatto a tutte le forze politiche che devono dare una risposta sui diritti dei lavoratori e ai cinque milioni di poveri in Italia".