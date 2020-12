Lasciano 4 eurodeputati M5S. E trattano l'ingresso nei Verdi

M5S: 4 europarlamentari si dimettono da delegazione, trattano con i Verdi - Quattro europarlamentari del M5S, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi, abbandonano il gruppo pentastallato. Lo hanno annunciato con una nota indicando di voler proseguire 'l'impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini. La decisione e' stata resa necessaria dall'impossibilita' di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi, all'interno della delegazione del M5S, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia dall'impegno preso con gli elettori che dalle aspirazioni originarie del MoVimento'. La rottura e' in gestazione da diverse settimane. L'Europarlamentare Corrao e' considerato vicino ad Alessandro Di Battista. E' possibile che i 4 transitino nel gruppo dei Verdi i cui vertici si riuniranno domani per prendere una decisione. E' il primo consistente segnale di rottura interna formalizzata mentre gli esponenti del M5S cercano di chiudere la partita dell'affiliazione a un gruppo che permetta loro visibilita' (e risorse) nel Parlamento europeo. Da tempo discussioni sono in corso per associarsi al gruppo del Pse. I pentastellati eletti al Parlamento Ue sono 14 (compresi i 4 dissidenti).

M5s, Corrao: Non credete a fake news, no regia per far cadere governo - "Oggi, superate le varie fasi, le delusioni, la rabbia e dopo mesi e mesi di tentativi di cambiare dall'interno andati a vuoto, vedo con distacco crescente un movimento che ormai è parente lontano di quello per cui ho messo anima e cuore per 10 anni e che ha scaldato i cuori di milioni di cittadini". Così Ignazio Corrao in un lungo post su Facebook dal titolo 'Quando una storia finisce' in cui annuncia l'addio al M5s."Non credete alle tante fake news che i difensori del nuovo partito mettono in giro per screditare chi voleva difendere il programma elettorale. Non vi è in corso alcuna manovra per far cadere il governo e fare cadere il Paese nelle mani delle destre, non c'è da parte mia e dei miei colleghi alcuna simpatia verso le opposizioni. Non c'è alcuna regia o partecipazione di componenti romane (Di Battista ad esempio con le decisioni che prendiamo noi eurodeputati non c'entra assolutamente niente, checché ne dicano i giornali) nella nostra decisione. C'è invece grande voglia di rispettare gli impegni presi con i cittadini e perseguirli con mano ferma, senza cedere al "volemose bene" delle istituzioni italiane, per cui le elezioni sono una formalità e le cose vanno come devono andare comunque".

M5s, Di Battista a Corrao: Sbagli ma è la tua vita,in bocca al lupo - "Sei una persona per bene e sei un amico e per me l'amicizia così come la riconoscenza è un grande valore. É stato un onore aver fatto battaglie e migliaia di km insieme a te. Questa vostra scelta mi dispiace e come ti ho detto tante volte per me è un errore. Ad ogni modo è la tua vita. In bocca al lupo". Così Alessandro Di Battista commentando il post di Ignazio Corrao che ha annunciato l'addio al M5s.