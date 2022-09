Lazio, Pino Cangemi dalla Lega a Fi. Vicino a Lotito, visto il ko di Salvini..

Alla Regione Lazio lo si ricorda come colui il quale, pur di incassare la vicepresidenza alla Pisana e la nomina di amici in posti di sottogoverno, fu disposto persino ad ingoiare un accordo con Zingaretti





Pino Cangemi, da sempre molto vicino al neo eletto Claudio Lotito, con cui condivide la passione per la Lazio e per i Sigari, è attualmente consigliere regionale in quota Lega, ma all’insaputa dei compagni di partito sta per lasciare la Lega per Forza Italia.



Cangemi non è nuovo ad arditi cambi di casacca: infatti alla Regione Lazio lo si ricorda come colui il quale, pur di incassare la vicepresidenza alla Pisana e la nomina di amici in posti di sottogoverno, fu disposto persino ad ingoiare un accordo con Zingaretti per reggere la maggioranza che sosteneva la Regione Lazio, quando i 5S stavano alla opposizione. Venendo successivamente meno il suo ruolo imprescindibile per sostenere la maggioranza a causa dell’accordo tra Zingaretti e i M5S stelle, Cangemi anche valutando la malaparata a Forza Italia, è saltato sul carro della Lega.



Oggi, preoccupato per il tracollo di Salvini, e per l’affollamento della futura lista di candidati leghisti alle elezioni regionali, ha pensato bene di riallacciare i contatti col suo vecchio partito, che a parità di voti con la Lega invece di candidati forti ne ha pochi. O forse nessuno. Il tutto pare con la benedizione e la sapiente regia di Claudio Lotito.