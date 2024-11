Le nomine Rai ancora in alto mare

Voci che si rincorrono, per ora niente di certo: ma pare che in Rai si assisterà ancora una volta a un nulla di fatto per quanto concerne le nomine. Qualcuno sostiene addirittura che si andrà avanti così in diverse testate: il Tg3, ad esempio, potrebbe essere consegnato ancora una volta a uno dei vicedirettori, ad interim, in attesa di una nuova nomina. Idem per quanto concerne Raisport: Iacopo Volpi andrà in pensione, ma per ora il suo posto potrebbe venir preso in maniera non definitiva. Tutto ruota, insomma, intorno alla scelta del presidente. Se, alla fine, si raggiungerà l’accordo con Simona Agnes, magari con la sponda del Movimento Cinque STelle, allora si innescherà un meccanismo a cascata. Ma da Viale Mazzini qualcuno mormora: “È ancora tutto fermo”.