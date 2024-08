Le Olimpiadi fanno bene al Governo: FdI vola al 28,7%. Frena il Pd, balzo in avanti per Sud chiama Nord

Le Olimpiadi fanno bene al Governo: il sondaggio di Affaritaliani.it

I Giochi olimpici fanno bene alla maggioranza di governo, che cresce nel sentiment dell’opinione pubblica italiana sulle intenzioni di voto.

Lo conferma l’istituto demoscopico LAB21.01, che con il 3x1000 ha realizzato tra il 23 Luglio e 02 Agosto 2024 la consueta indagine demoscopica settimanale per testarlo tramite la somministrazione di 1.000 interviste valide e complete ad un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne. In prima posizione si conferma quello guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia arriva a quota 28,7% con una crescita del +0,5% rispetto la rilevazione precedente; a seguire si posiziona il partito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che raggiunge quota 9,2% con un leggero aumento rispetto la scorsa settimana e sorpassa il partito condotto da Antonio Tajani che si ferma al 9,1% (-0,2%); chiude la coalizione di Centro-Destra Noi moderati con lo 0,9%.

Per quanto riguarda l’emisfero del Centro-Sinistra in prima posizione troviamo sempre Il Partito Democratico a quota 23,2% (calo dello 0,3%); seguito dal Movimento 5 stelle al 10,9% in aumento di 0,4 punti percentuali; chiudere la coalizione di Centro-Sinistra Alleanza Verdi - Sinistra con il 5,5%. Fuori dai due grandi schieramenti crescono di 0,1% il partito guidato da Carlo Calenda Azione e quello guidato da Cateno de Luca Sud Chiama Nord (1,5%). Di contro scendono dello 0,1% Italia Viva 2,6% e Più Europa 2,1%.

Sondaggio Baldassarri