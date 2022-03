Lega, a Centemero 8 mesi per finanziamento illecito

Lo ha deciso il giudice del tribunale di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo



Il tesoriere della Lega e deputato Giulio Centemero e' stato condannato a 8 mesi, pena sospesa e non menzione per il presunto finanziamento illecito da 40mila euro concordato, tra il 2015 e il 2016, con il patron di Esselunga Bernardo Caprotti (morto nel 2016). Lo ha deciso il giudice del tribunale di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo. Stando alla ricostruzione dell'accusa il finanziamento di Caprotti, destinato in origine all'associazione "Piu' voci" di cui Centemero era legale rappresentante, sarebbe stato invece incassato dal Carroccio per rimpinguare le casse di Radio Padania.



Lega: legale Centemero, restiamo convinti della sua innocenza - "Attendiamo le motivazioni ma siamo assolutamente convinti dell'innocenza di Giulio Centemero". Cosi' l'avvocato Roberto Zingari ha commentato la sentenza di condanna a 8 mesi con la pena sospesa nei confronti del tesoriere e deputato della Lega a processo per il presunto finanziamento illecito da 40mila euro concordato, tra il 2015 e il 2016, con il patron di Esselunga Bernardo Caprotti (morto nel 2016). "Siamo sicuri che nei prossimi gradi di giudizio non potra' che essere preso atto della sua innocenza", ha aggiunto il legale che difende Centemero insieme al collega Giovanni Ponti.