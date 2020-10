Lega, cluster-Covid a Terracina. Controlli per tutti i partecipanti

"Tutti gli esponenti della Lega che hanno partecipato all'evento di Terracina lo scorso 25 settembre stanno procedendo a fare i controlli necessari Covid-19. Ricordiamo che il segretario Matteo Salvini aveva fatto il test già il mattino del 25 settembre con esito negativo". Così una nota della Lega, dopo la segnalazione di un 'cluster' di covid nella cittadina laziale, dove c'è stato un evento elettorale della Lega con il segretario, in un ristorante del litorale.

Covid: Salvini, responsabile per Terracina? Domanda bizzarra - "Sei seria? E' incredibile" Cosi' Matteo Salvini leader della Lega ha risposto a una giornalista che gli chiedeva se, dopo l'individuazione del cluster rIlevato dopo il suo comizio a Terracina, si sentisse in qualche modo "responabile". "Quando si e' ammalato Zingaretti lei e' andata a chiedere a Zingaretti se si sentiva responsabile? Sarebbe stata una domanda bizzarra. Quando c'e' di mezzo la salute non si scherza".