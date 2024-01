Lega e M5S i partiti più populisti. Ma nessuno è immune. Infatti FdI e FI...

Il concetto del populismo assume un’accezione positiva o negativa a seconda della prospettiva politica degli elettori

Il periodo della seconda repubblica è caratterizzato da un rapporto difficile tra gli elettori e l’offerta politica e da una diffusa diffidenza nei confronti dei partiti. Lo rivela l'ultimo 'Radar Swg'. La sfiducia ha avuto continue oscillazioni, seppure sempre su livelli elevati, raggiungendo dei picchi in periodi non concomitanti alle elezioni politiche. Nel 2018, in occasione della vittoria elettorale del Movimento 5 Stelle, si è verificato un parziale avvicinamento dei cittadini alla politica e questo atteggiamento si è consolidato anche negli anni successivi.









Radar Speciale Osservatorio Annuale



All’interno dell’elettorato italiano hanno sempre convissuto spinte più radicali e quelle più moderate con una prevalenza delle seconde. Negli anni della grande crisi economica però si è rafforzata la tendenza al rifiuto del compromesso e una visione più «dura e pura» della politica. Al contrario, dopo il successo del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2018 ha preso il sopravvento l’atteggiamento più moderato ed equilibrato.





Radar Speciale Osservatorio Annuale



Il concetto del populismo assume un’accezione positiva o negativa a seconda della prospettiva politica degli elettori. Inizialmente, nel 2015, l’atteggiamento critico, ovvero la percezione del populismo come pura demagogia, era nettamente prevalente, dopodiché con gli anni si è verificato un progressivo sdoganamento fino al 2021. Negli ultimi due anni, invece, si registr una nuova inversione di rotta: la quota di cittadini con una percezione positiva del populismo è infatti scesa sotto il terzo del totale.





Radar Speciale Osservatorio Annuale



Lega e Movimento 5 Stelle sono sempre state le forze maggiormente associate al populismo, ma nessuna delle formazioni maggiori è immune da questa definizione. Anzi, con il tempo, al partito di Salvini e al movimento di Conte questa etichetta è stata attribuita un po’ meno avvicinando al vertice di questa particolare classifica anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.