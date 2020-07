Lega: "Modello Veneto per la Puglia". Zaia: "Sono a disposizione". Il video

La Lega lancia il modello Veneto per la Puglia, in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. “Oggi ho ricevuto Luca Zaia a Brindisi per iniziare uno stretto rapporto di collaborazione tra le nostre due Regioni e portare in Puglia i migliori modelli di efficienza amministrativa: nella sanità, in agricoltura, sulla semplificazione burocratica, per rendere la Puglia come il Veneto una regione dove sia facile lavorare, vivere e fare impresa. #conlaLegasipuò". Lo afferma Nuccio Altieri, candidato dalla Lega al ruolo di Vice Presidente della Regione Puglia.