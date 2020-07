Lega: "Pd, niente lezioni da chi vuole il Mes". Ma lo vuole anche Berlusconi

"Dal Partito Democratico, che vuole a tutti i costi il Mes per consegnare le chiavi del Paese alla troika, nessuna lezione. Qualcuno spieghi a Zingaretti che lui e il suo partito, in Europa, sono alleati delle forze al governo di Olanda, Svezia e Finlandia, i principali oppositori dell'Italia nella partita sugli aiuti. Al Governo con Monti, Renzi, Conte, da sempre il Pd difende gli interessi di Bruxelles e Berlino prima di pensare a quelli degli italiani: ora vuole completare l'opera e svendere il Paese, con misure inutili se non dannose e con la trappola del Mes, che colpirà gli italiani per generazioni. L'Italia si merita di meglio". Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.

Ma in realtà a volere fortemente il Mes è anche un alleato della Lega, vale a dire Forza Italia. Ecco che cosa ha detto Silvio Berlusconi in un'intervista a Milano Finanza: "Non sta a me convincere il presidente Conte, con il quale del resto non ho altri rapporti se non quelli di cortesia istituzionale che normalmente intercorrono fra il Presidente del Consiglio e il Leader di una forza di opposizione. Dovrebbe essere piuttosto la forza dei fatti, della logica, a convincerlo. Qualcuno pensa davvero che la nostra sanità, soprattutto al sud, potrebbe fare a meno dell'aiuto del Mes per aprire e riqualificare strutture sanitarie o per investire nella ricerca e nella formazione del personale? Possiamo negare a sistemi sanitari fragili come quello della Campania 2.725 milioni o a quello della Puglia 2.450 milioni? E' questo il prezzo della rinuncia al Mes. Con il Mes risparmieremmo in interessi passivi ogni anno nove volte quello che otterremmo con il taglio dei parlamentari. L'Italia è di gran lunga il Paese europeo per il quale il Mes è più conveniente". Per il leader di Forza Italia "dire di no sarebbe un'assurdità dal punto di vista economico, ma anche uno schiaffo politico all'Europa che darebbe ai sovranisti dei paesi del Nord il pretesto per rifiutare altri aiuti all'Italia, visto che spregiamo quelli che ci vengono offerti. Forse è proprio quello che vogliono alcuni avversari del Mes, come i Cinque Stelle: anche per questo ogni collaborazione con loro è davvero impossibile".