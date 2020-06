Lega, Salvini: "Conte è finito, governo paralizzato. Election day in autunno"

Matteo Salvini non vuole più aspettare e annuncia la fine della collaborazione con l'attuale governo. Il leader della Lega in un'intervista a La Stampa affronta vari temi, primo tra tutti quello relativo al premier. "Conte è finito, - dice Salvini - andiamo a votare in autunno. Abbiamo provato a collaborare, ma non c’è stato ascolto. Un election day con comunali e regionali. Niente esecutivi camuffati e sostegni esterni. Via questo governo ideologico, contrario alla libertà di impresa e di culto, alle scuole e agli ospedali privati. Anche in Europa auspicano un governo stabile. Sarebbe un’operazione verità” perché “questa maggioranza non è in grado di affrontare il rilancio dell’economia".

"Altro che Stati generali dell’economia, - prosegue Salvini - che servono a chi non ha le idee chiare a prendere tempo. Gli altri Paesi europei sono molto più avanti di noi. Grecia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania hanno investito più di noi senza aspettare il Mes, con i loro soldi. La Francia investe 18 miliardi sul turismo, noi non siamo arrivati a tre. Nei prossimi mesi si decide il destino dell’Italia per i prossimi trent’anni. Se, come nel dopoguerra ci fosse un De Gasperi, uno direbbe “mi rassegno”, ma noi abbiamo Bonafede e Azzolina. C’è la fila di aziende francesi pronte a comprare aziende italiane. Ho chiesto al Copasir di controllare".