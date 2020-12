Lega, Salvini: "Draghi? No, il centrodestra. Pronto per tornare al governo"

La crisi di governo ormai è dietro l'angolo. Matteo Renzi non ha intenzione di mollare la presa ed è pronto a far dimettere le due ministre di Italia Viva: Bonetti e Bellanova. Anche dal centrodestra arrivano segnali non certo di collaborazione per fronteggiare l'emergenza. Se le dichiarazioni di Berlusconi sono più pacate Salvini invece va giù duro. "Conte - spiega il leader della Lega alla Verità - va fatto accomodare fuori da Palazzo Chigi il prima possibile. Gli ultimi provvedimenti non sono prove di forza, ma di debolezza. Il centrodestra sta lavorando per raccogliere e riunire forze parlamentari in grado di sostenere una maggioranza politica alternativa".

"Niente intese con i partiti. Non vogliamo - prosegue Salvini alla Verità - avere niente a che fare con il governo delle Azzolina, degli Spadafora e delle De Micheli. No a Draghi. Non mi sono mai piaciuti gli inciuci e le ammucchiate e non cambierò idea in questa circostanza. Non mi fido di Matteo Renzi, ho perso il conto delle volte che ha minacciato di far cadere questo governo e poi ha fatto retromarcia. Questa volta sarà come le altre". Sul Natale: "Io uscirò a portare doni e conforto a chi ha freddo. Io esco, voglio vedere se il governo proibirà di portare una coperta e un piatto caldo a chi dorme in strada".