Lega, Salvini: il ritorno al Papeete, bagno e aperitivo: "Risalgo di 10 punti"

Matteo Salvini si consola con un bagno al mare, dopo la decisione del Senato di dire sì al processo a suo carico, per la vicenda della nave Open Arms e il mancato sbarco dei migranti. "Ora risalgo di 10 punti - la prima reazione del leader del Carroccio dopo la sentenza - è stato un voto politico". Solo un anno fa - si legge su Repubblica - c’erano cocktail, balli scatenati, esibizioni da Dj senza soluzione di continuità. Dopo il verdetto del Senato suI caso Open Arms, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ieri al Papeete di Milano Marittima il beach club che l’anno scorso elesse a propria residenza estiva, scatenando polemiche con le sue dichiarazioni e i suoi atteggiamenti.

"Al Papeete Matteo non rinuncia, nonostante tutti voi", ripeteva da giorni il patron e eurodeputato Massimo Casanova, titolare anche dell’hotel appena di fronte dove il leader alloggia. E in effetti, puntuale e ostinato, “Matteo” è tornato. "Guardate che sarà un boomerang dei giudicialla Palamara e dei politici alla Renzi, io da questa vicenda risalgo dieci punti nei sondaggi e vinco le regionali", rassicura ilsuo staff che come ogni anno lo segue fin qui in vacanza. «Pd, 5Stelle e Renzi hanno preferito salvare gli scafisti e mandare a processo me. Ma vado a giudizio ci vado a testa alta e a testa alta cammino davanti ai miei due figli- racconta - ai quali dovrò purtroppo spiegare che il loro padre non è un criminale. Che quella era una nave pirata che raccoglieva i migranti dalla Libia a Malta".