Lega, Salvini: male al Sud, non sfonda. E in più Fdi e Fi non lasciano spazio

Matteo Salvini e la Lega al Sud stanno facendo fatica. La conferma arriva - si legge su Repubblica - dalle contestazioni ricevute sia in Puglia (ad Andria), che in Campania (a Mondragone). Il leader del Carroccio nel Mezzogiorno non sfonda, un po' per retaggi del passato (prima il Nord), ma un po' anche perchè gli alleati non cedono terreno. Il segnale chiaro è arrivato per la scelta dei candidati governatori, Meloni ha imposto Raffaele Fitto in Puglia e Berlusconi ha fatto lo stesso con Caldoro in Campania. E così, la marcia trionfale pianificata sulle città meridionali rischia di deludere le aspettative di un leader che sogna di sfondare nel Mezzogiorno per legittimare la corsa alla premiership.

Per paradosso, dove invece potrebbe sfondare, in Calabria, la Lega non è abbastanza strutturata. La politica di alleanze spregiudicate e di militanti imbarcati senza badare troppo al pedigree ha regalato successi elettorali e rappresentanti istituzionali. Ma con un suocero finito in carcere per estorsione, l’unico deputato leghista, Domenico Furgiuele, è già diventato più un imbarazzo che un traino. E il partito calabrese è dilaniato da una guerra tra bande.