Lega, Salvini punta a diventare premier puntando sulla svolta in Europa

LEGA, SALVINI E LA STRATEGIA UE VERSO LE ELEZIONI POLITICHE



Matteo Salvini si sta muovendo con fiuto e intelligenza politica. Dopo aver abilmente rintuzzato il goffo tentativo di delegittimazione interna da parte di Giancarlo Giorgetti, con tanto di scuse del ministro dello Sviluppo economico in Consiglio federale di fronte a tutto lo stato maggiore del Carroccio, Salvini ha tracciato la linea a 360 gradi durante il suo intervento di sabato scorso a Milano alla Scuola di Formazione Politica Nazionale della Lega. Oltre alla novità politica delle primarie nel Centrodestra per le elezioni comunali laddove non ci sia un accordo, la principale novità politica del segretario leghista è il progetto di creare un nuovo gruppo al Parlamento europeo.



Il semplice ingresso nella famiglia del Partito Popolare Europeo, proprio quando la Cdu tedesca è reduce dal peggior risultato elettorale della storia, non ha mai convinto Salvini, nonostante sia da tempo il sogno di Silvio Berlusconi e malgrado le affermazioni di Giorgetti. L'ex vicepremier e ed ex ministro dell'Interno sa perfettamente che non si può governare un grande Paese come l'Italia avendo contro Bruxelles, Berlino e Parigi. Ma, spiegano fonti di Via Bellerio, sarebbe una sconfitta politica consegnarsi a un Ppe ormai legato a doppio filo ai Socialisti europei del Pd e nei quali, stando alle parole di Luigi Di Maio, a breve entrerà anche il Movimento 5 Stelle.



Il Ppe è stato corresponsabile di tutte le clamorose ed eclatanti disfunzioni di questa Unione europea: dalla disastrosa gestione dei flussi migratori, con l'Italia totalmente abbandonata, al mancato coordinamento tra i Paesi Ue sul fronte della lotta al terrorismo, dagli errori sul fronte della pandemia fino alle lacune nel comparto energetico che hanno causato l'aumento delle bollette. L'obiettivo di Salvini è quindi quello di gettare le basi per una nuova destra conservatrice e moderata, che avrà come primo punto mai alleanze con le sinistre, insieme al polacco Mateusz Morawiecki e all'ungherese Viktor Orbán. Un nuovo gruppo al Parlamento europeo che peschi tra le migliori esperienze del Ppe e dei Conservatori di ECR, non certo Fratelli d'Italia visto che Giorgia Meloni ha già dichiarato di non essere interessata. Il pirmo colpo di Salvini potrebbe essere quello di portare dalla parte della Lega gli spagnoli di VOX, partito di destra nazionalista in forte ascesa nei sondaggi.



Allo stesso tempo, però, la strada del leader leghista non è quello di un eurogruppo al di fuori dell'arco costituzionale, come è di fatto oggi Identità e Democrazia, bensì entrare con forza nel panorama politico europeo e dialogare direttamente con la Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Per questo motivo, specularmente, così come il Ppe è troppo spostato a sinistra, con il nuovo gruppo europeo si punta anche a tagliare i legami con certa destra a volte imbarazzante. Non tanto Marine Le Pen, che anche lei in Francia ha operato una svolta degna di nota, quanto i tedeschi di Afd, con i quali in Germania nessun partito intende stringere alleanze. Salvini, in definitiva, sta cercando di costruire la sua candidatura a Palazzo Chigi - 2022 o 2023, gli scenari sono entrambi aperti e non c'è né la voglia di correre al voto ma nemmeno la paura di andare alle urne - con una strategia ferma e decisa in Europa di rottura con le sinistra da parte del fronte moderato ma senza più certi imbarazzanti apparentamenti con alcune destre come Afd.