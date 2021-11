Salvini "vede" Orban e Morawiecki. Risposta all'attacco di Giorgetti

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha partecipato a una videoconferenza con il premier polacco, Mateusz Morawiecki, e il premier ungherese, Viktor Orban. Lo confermano fonti dell'Europarlamento. Tra gli argomenti di discussione, viene riferito, la creazione di un nuovo gruppo politico europeo composto da Lega, Fidesz e PiS (il partito Morawiecki). Attualmente i tre partiti hanno tre collocazioni diverse: Identità e Democrazia la Lega, nell'Ecr (lo stesso gruppo di Fratelli d'Italia) il PiS, mentre Fidesz - dopo l'espuolsione dal Ppe - è tra i non iscritti, con tutte le penalizzazioni che i regolamenti dell'Europarlamento prevedono per chi non fa parte di alcun gruppo parlamentare. Secondo molti osservatori si tratta di una risposta indiretta ma molto chiara di Salvini al suo numero due, Giancarlo Giorgetti, che proprio ieri aveva di nuovo rilanciato la proposta di entrare nel Ppe.