Lega, da Giorgetti "totale fiducia" in Salvini. Consiglio federale Lega

LEGA, CONSIGLIO FEDERALE DOPO IL TERREMOTO PER LE PAROLE DI GIORGETTI

Al solito. Giancarlo Giorgetti lancia il sasso e poi nasconde la mano. Fonti qualificate spiegano che durante il Consiglio federale tutti coloro che sono intervenuti, a partire dal ministro dello Sviluppo economico, hanno ribadito ribadiscono totale fiducia nell’attività, nella visione e nella strategia del segretario Salvini. Si tratta del solito copione. Prima Giorgetti attacca sui media, poi quando Salvini si arrabbia e arriva il momento della resa dei conti, il numero due del Carroccio fa marcia indietro.

LEGA, SALVINI: “MASSIMO IMPEGNO PER IL TAGLIO DELLE TASSE” - Piu' di 50 minuti di intervento: al consiglio federale della Lega, Matteo Salvini ha fatto il punto della situazione politica. Lo riferiscono fonti della Lega. Tra i temi e gli obiettivi, il leader ha rimarcato "il massimo impegno sul taglio delle tasse. Nove miliardi per regalare redditi di cittadinanza a furbi ed evasori non e' rispettoso per chi fatica e lavora, interverremo in Aula per dirottare sul taglio delle tasse una parte di quei miliardi".

LEGA, SALVINI: “IN EUROPA VOGLIAMO UN GRUPPO ALTERNATIVO AI SOCIALISTI” - “In Europa avanti per un grande gruppo, identitario, conservatore e di Centrodestra, alternativo ai socialisti con cui il PPE governa insieme da anni”. Lo ha detto Matteo Salvini durante il suo intervento al consiglio federale della Lega.



LE PAROLE DI SALVINI PRIMA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA LEGA

"Ascolto tutti e decido, come sono solito fare". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, arrivando al Palazzo dei gruppi di Montecitorio per il consiglio federale della Lega.



E' iniziata, al Palazzo dei gruppi di Montecitorio, la riunione del consiglio federale della Lega Salvini premier. Il massimo organo esecutivo del partito e' stato convocato da Roberto Calderoli dopo le anticipazioni del libro di Bruno Vespa in cui Giancarlo Giorgetti muoveva delle critiche alla linea di Matteo Salvini. Alla riunione con Salvini partecipano, in presenza e in video collegamento, una quarantina di dirigenti leghisti, tra cui i suoi tre vice, Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i capi delegazione a Strasburgo, Marco Campomenosi e Marco Zanni, i coordinatori regionali e i governatori.

Lega: Salvini, obiettivo e' governo liberale di c.destra - "Stiamo affrontando un periodo di governo di unita' nazionale per superare la pandemia. Quello che abbiamo in testa e' un governo liberale di centrodestra fondato su alcuni valori come la difesa della famiglia, delle liberta' e il taglio delle tasse". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando alla Camera per la riunione del consiglio federale del partito.

Lega: Salvini, il libro di Vespa? Non l'ho letto - "No". Ha risposto cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera per il Consiglio federale del Carroccio, a chi gli domandava se avesse letto il libro di Bruno Vespa in cui il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, fra l'altro, ha definito "incompiuta" la svolta europeista dello stesso Salvini. Poco dopo e' arrivato alla Camera anche Giorgetti, passando pero' da un altro ingresso.

Lega: Salvini, al centro del Consiglio c'e' il taglio tasse - "Andiamo a decidere come e quanto taglieremo le tasse, il segretario della Lega ascolta e decide, onori e oneri. La priorita' e' tagliare le tasse e difendere il lavoro, questo sara' centro del consiglio federale". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando alla Camera per la riunione del consiglio federale del partito.