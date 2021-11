Lega, "tutti devono ringraziare Salvini ogni mattina". Intervista

"Io nasco con Matteo Salvini e muoio con Matteo Salvini". Non ha alcun dubbio Massimo Casanova, europarlamentare della Lega, recordman di preferenze nella circoscrizione meridionale, intervistato da Affaritaliani.it a poche ore dall'atteso Consiglio Federale del Carroccio nel quale ci sarà il chiarimento tra il segretario e Giancarlo Giorgetti, dopo gli attacchi del ministro dello Sviluppo economico. "Il segretario è Salvini e lui traccia la linea, su tutti gli argomenti, nessuno escluso. Il Federale è un organismo importante, dove ciascuno può esprimersi. Matteo ascolta tutti. Ma poi è di tutta evidenza che la linea finale deve essere una sola e quella la traccia il Segretario federale", scandisce con voce ferma e decisa il patron del Papeete Beach di Milano Marittima.

Alla domanda se ci siano dubbi sulla leadership di Salvini, Casanova risponde sicuro: "La Lega è Salvini dalle Alpi all'Etna, da Nord a Sud. La linea la decide lui. E ha dato ampiamente prova di saper fare il suo mestiere molto bene". E ancora: "Tutti nella Lega, dai capigruppo ai ministri fino ai consiglieri comunali, devono dire grazie a Matteo Salvini quando si alzano al mattino. Siamo dove siamo, tutti noi della Lega, solo grazie al segretario. Noi siamo portatori d'acqua e vale un moto per tutti nel partito: non ci si serve della Lega, ma si serve la Lega".

Quanto alla collocazione europea, Casanova sottolinea nuovamente come non ci sia la possibilità di aderire al Partito Popolare Europeo. "L'ha detto in molti modi Matteo, questa ipotesi non esiste. Punto". E quindi? Qual è il progetto dopo il video-incontro di ieri di Salvini con Orban e Marawiecki? "Si sta lavorando a un'alternativa al Ppe, un nuovo gruppo fresco e giovane del quale la Lega potrebbe essere uno dei punti chiave. Un fondatore. Un gruppo aperto a tutti, anche a partiti provenienti dal Ppe e da Ecr, il gruppo dei Conservatori del quale fa parte Fratelli d'Italia. E' un'operazione alla quale stanno lavorando Salvini e Zanni, il capogruppo di Identità e Democrazia all'Europarlamento".

Casanova infine non si sbilancia sul tema del Quirinale, "è assolutamente prematuro parlarne". Berlusconi candidato del Centrodestra come sembra volere Salvini o Draghi Presidente come ha detto Giorgetti? "Sono decisioni che prenderanno i leader tra qualche settimana", conclude.