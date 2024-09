Lega, record di visualizzazioni per il video di Salvini sul processo di Palermo

Il video pubblicato una settimana fa da Matteo Salvini sulla richiesta di 6 anni di carcere nel processo Open Arms ha raccolto oltre 12 milioni di visualizzazioni solo sui social del vicepremier, tra cui: 8,6 milioni su X, 2,3 milioni su Tiktok, 1,2 milioni su Instagram, 350mila su Facebook.

Oggi e domani, intanto, la Lega ha organizzato centinaia di gazebo in tutta Italia per solidarizzare con Salvini dopo la richiesta di sei anni di galera formulata dai pm di Palermo.

Il prossimo weekend la Lega tornerà in piazza. In totale, il partito organizzerà più di mille banchetti.

Lo fa sapere la Lega.