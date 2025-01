Forza Italia: "No al lodo Franceschini, niente proporzionale puro". Da Tajani nessuna sponda al Pd

Riforma costituzionale della giustizia, Nevi (FI): "Via libera finale del Parlamento entro fine anno e referendum confermativo nella prima parte del 2026"



"La legge elettorale migliore e ideale per Forza Italia è quella che dà ai cittadini-elettori la possibilità di scegliere chi governa il Paese e quindi certamente non il proporzionale puro che serve solo a favorire giochi di palazzo mettendo in secondo piano il risultato delle elezioni e la volontà popolare". Lo afferma ad Affaritaliani.it Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, parlando del dibattito in corso sulla riforma della legge elettorale.



"Nessuna sponda con il Pd da parte di Forza Italia, o con una parte del Pd, non si illudano. Siamo assolutamente contrari al cosiddetto lodo Franceschini. Il modello, per intenderci, è quello delle elezioni regionali dove può anche esserci il proporzionale ma sempre con un premio di maggioranza alla coalizione che arriva prima e vince le elezioni. Siamo anche a favore del ritorno delle preferenze e quindi alla cancellazione delle liste bloccate, d'altronde Antonio Tajani è sempre stato eletto con le preferenze ed è certamente favorevole".



Quanto ai tempi della riforma costituzionale della giustizia, alla domanda se l'iter con i quattro passaggi in Parlamento (il primo alla Camera c'è già stato) avverrà entro la fine di quest'anno, Nevi risponde: "Lo speriamo e stiamo lavorando per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo sempre chiesto di accelerare su questo tema e a maggior ragione alla luce degli ultimi fatti che sono accaduti in questi giorni. I tempi poi dipendono dai lavori parlamentari, ma il via libera potrebbe certamente arrivare entro la fine del 2025 in modo tale da poter tenere il referendum confermativo, non essendoci i due terzi in Parlamento, nella prima parte del prossimo anno", conclude il portavoce nazionale di Forza Italia.



