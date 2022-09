Letta: "Calenda, Renzi e Conte vogliono distruggere il Pd ma non sono Macron"

Elezioni: Letta, "Calenda, Renzi e Conte vogliono distruggerci"

In queste elezioni si gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui Calenda, Renzi e Conte mirano a "distruggere il Pd, ma non ci riusciranno": lo ha affermato il segretario dem, Enrico Letta, in un'intervista a La Stampa. "Calenda, Renzi e Conte vogliono fare quello che hanno tentato di fare per tutta la legislatura: relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il campo tradizionalmente occupato da noi", ha sottolineato il leader del Pd, "non è una cosa nuova: in Francia la grande forza riformista è stata colpita da destra e da sinistra finché è praticamente sparita. Stanno cercando di fare la stessa cosa con noi, vogliono distruggere il Pd, ma non ci riusciranno".

Sulla competizione con il centrodestra, Letta ha osservato: "I sondaggi riportano un dato da cui io parto, il 40 per cento degli intervistati è indeciso. Quando da ragazzo attaccavo i manifesti mi dicevano: non andare in quel palazzo, tanto è inutile. Ecco, oggi ti rendi conto che invece nulla va dato per scontato. Dobbiamo far capire la posta in gioco: è una campagna elettorale rapida, in condizioni complicate, ma noi siamo protagonisti. E per me la cosa più importante di tutte è essere largamente in testa tra i più giovani".

"In questa campagna elettorale", per il leader dem, "si giocano due temi politici. Il primo è il futuro del Paese, che passa attraverso la vittoria nostra o del centrodestra. Nei collegi uninominali la partita è tra noi e loro: se pure ti sta simpatico un signore che ha stretto un patto e poi l'ha rotto due giorni dopo o un ex segretario Pd che ha deciso di andarsene, devi sapere che con il 5 o il 7 per cento non puoi vincere, se voti per loro aiuti la destra". L'altro è, appunto, l'egemonia del centrosinistra.