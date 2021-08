Letta: "Durigon si deve dimettere". Salvini: "Ha la mia fiducia, ma..."

Durigon: Letta, si deve dimettere - "Si'. L'apologia del fascismo e' incompatibile con la Costituzione e con il nostro governo. Credo che la vicenda debba essere risolta". Cosi' il segretario del PD Enrico Letta risponde, al Meeting di CL, a chi gli chiede se ritenga che il sottosegretario leghista Durigon debba dimettersi.

Lega: Salvini, Durigon ha la mia fiducia - "Durigon e' il papa' di quota 100. Con lui sto lavorando alla riforma delle pensioni e sto seguendo anche il tema fiscale delle cartelle e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Ragioneremo insieme su cosa fare e cosa sia piu' utile per la Lega e per il governo. Discutero' io con Claudio, il quale ha la mia massima fiducia". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al Meeting di Rimini. "Di perdere tempo in polemiche sul passato - ha aggiunto - non abbiamo voglia".

Durigon: Rosato, non credo che ci sara' crisi governo - "Non credo che ci sara' una crisi su Durigon. Il paese non ha bisogno di crisi di governo e non ne avra'". Lo dice Ettore Rosato di Italia viva.