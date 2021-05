Letta incontra Draghi a Palazzo Chigi. "Insoddisfazione per il metodo Salvini"

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Al centro del colloquio i temi legati all'agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Governo: Letta a Draghi, metodo Salvini non va, serve rispetto - Il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell'incontro con il premier Mario Draghi "insoddisfazione verso il metodo Salvini". Il Pd chiede correttezza e rispetto nell'impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno all'esecutivo. "Basta stare con un piede dentro e uno fuori", dicono al Nazareno.

Letta a Draghi, bene Pnrr, ora ricostruzione, giovani al centro - Soddisfazione "per la tempistica ed i contenuti del Recovery" e' stata espressa dal segretario del Pd Enrico Letta al premier Mario Draghi nell'incontro a Palazzo Chigi. Ora, spiegano dal Nazareno, si apre una fase nuova e per il Pd e' necessario: una grossa spinta sul lavoro con decontribuzione per nuova occupazione e la detassazione per le nuove attivita' imprenditoriali; sul turismo con il piano Vacanza italiana 2021 su cui il Pd sta lavorando e sui giovani. Per Letta i giovani devono essere al centro della ricostruzione del paese dopo la grave crisi economica.