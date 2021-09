Letta: "La Lega ha superato il limite". Salvini: "Pd contro l'Italia". Vota

E' di nuovo Pd contro la Lega. Di nuovo Letta contro Salvini. Due linee sempre più lontane e sempre più difficili da far conciliare all'interno dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.





LETTA: LA LEGA HA AMPIAMENTE SUPERATO IL LIMITE/ "C'è un partito di maggioranza, la Lega, che pensa di poter fare tutto e il contrario di tutto. Di essere al governo, all'opposizione e di strizzare l'occhio al popolo no vax. Credo ci sia un limite e questo limite, per quanto mi riguarda, è già stato ampiamente superato. Una forza di maggioranza deve votare con la maggioranza di governo, mentre la Lega ha votato contro Draghi e sta votando contro Draghi", ha affermato Enrico Letta a Chianciano (Siena), parlando a margine di un incontro elettorale in vista delle suppletive di ottobre.



SALVINI: PD CONTRO IL GOVERNO, L'ITALIA E LA SALUTE DEI GIOVANI/ "Ieri il PD ha votato in Parlamento, insieme ai 5 Stelle e contro Lega e Forza Italia, a favore della coltivazione a casa e del consumo di droga. Scelta folle, non solo contro il governo ma soprattutto contro l’Italia e la salute dei giovani". Con queste parole ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini replica alle parole di Enrico Letta, secondo il quale 'la Lega ha superato ampiamente il limite'.